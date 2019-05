De TT heeft er een nieuwe camping bij

Campingeigenaar Ron de Weerd heeft gisteravond de eerste grote zogeheten ontbijttent al opgezet. "Je kan er maar beter vroeg bij zijn", lacht hij. "We wilden even weten hoe de tent zou staan. En nu kunnen mensen 'm ook al zien, dus maken we een beetje reclame." De eerste mensen uit Duitsland en Engeland hebben zich inmiddels al aangemeld.Het idee om een TT-camping te beginnen ontstond spontaan. "Vorig jaar zat ik met wat vrienden van mij om tafel", vertel hij. "Flesje bier erbij, weet je wel. Toen spraken we over campings en zeiden dat we zoiets zelf ook wel konden beginnen. De vergunning en de hele handel is nu rond, dus we kunnen beginnen", aldus De Weerd.Camping Paasloo heeft wel een iets andere insteek dan veel van de 'beruchte' TT-campings rond Witten. "Het wordt bij ons iets gemoedelijker", vertelt De Weerd. "Maar af en toe wat gekkigheid is goed. En er hoort natuurlijk ook een biertje bij." Voor een goede nachtrust zit je bij Paasloo ook wel goed. "We hebben straks niet tot diep in de nacht een bult herrie. Vanaf middernacht of 1.00 uur gaat de muziek uit."De Weerd groeide op met de TT. Hij vindt het heel bijzonder om nu zelf ook een camping te runnen. "Gisteravond bereikten we het hoogste punt met de tent. Daar hebben we wel een biertje op gedronken. We zijn heel enthousiast en hebben er heel veel zin in. Nog een paar weken en dan kunnen we los!"