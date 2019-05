André Kuipers opent eerste Science Hub in Dwingeloo

In zo'n hub kun je zelf bekijken welke ontdekkingen er zijn gedaan met de telescoop van Astron in Dwingeloo. Het instituut wil op deze manier wetenschap en techniek dichter bij de mensen brengen. De hubs draaien om ervaring. Geen droge kost over radiogolven dus, maar ze zelf ervaren.Voor de kinderen die bij de opening waren, was een actieve rol weggelegd. Zo mochten ze met zelfgemaakte telescopen in de weer. En ze kregen les van André Kuipers. Het nieuwe kenniscentrum in Dwingeloo ligt aan de Brink, in de oude bibliotheek. Later komen er nog meer science hubs in onze provincie, onder andere in Exloo.