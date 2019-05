Ruim 2.200 kinderen in Meppel vestigen nieuw wereldrecord kleurplaten inkleuren

Het is gelukt! 2.281 kinderen in Meppel hebben vandaag een nieuw wereldrecord kleurplaten inkleuren gevestigd. Wel is er nog een officiële bevestiging nodig om in het Guinness Book of Records te komen.

De kinderen in Meppel hebben het record dat op naam van China (946 kleurplaten) stond verpulverd.Het inkleuren van de kleurplaten moest wel secuur gebeuren. "Buiten de lijntjes kleuren mocht niet", zegt organisator Lars Borgdorff. "Daar hadden we wel een beetje rekening mee gehouden, door de lijntjes wat dikker te maken. Ook mogen er geen witte vlakken over zijn en mag er niet geschreven worden op het papier."Om in het officiële Guinness Book of Records te komen, moet je aan allerlei voorwaarden voldoen. "Bij de ingang stonden officiële 'telpoorten'. Ook wordt de hele recordpoging van alle kanten gefilmd en hebben we zestig stewards rondlopen, die de recordpoging in de gaten houden." Al het 'bewijs' wordt nu opgestuurd naar Guinness. Organisator Lars Borgdorff verwacht dat het nieuwe record over een paar weken officieel is.In totaal waren er 2.461 kinderen aan het kleuren geslagen. Maar niet alle pogingen zijn geldig. Daarom bleven er uiteindelijk 2.281 geldige deelnemers over.