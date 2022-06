Sporthal Bargeres in Emmen opnieuw gebruikt voor noodopvang Ter Apel

Opnieuw wordt de sporthal in Bargeres gebruikt om vluchtelingen uit Ter Apel op te vangen. Dat heeft het college van Emmen besloten. De doorstroom in het aanmeldcentrum Ter Apel gaat al maanden stroef en stelselmatig slapen vluchtelingen op een stoel of in een tent. De gemeente pleit al langer voor een structurele oplossing en komt nu met een handreiking.

Vanaf 29 juni moeten vier veiligheidsregio's extra vluchteling opvangen om Ter Apel te ontlasten. In Drenthe hebben naast Emmen ook Midden-Drenthe en De Wolden zich aangemeld. Per gemeente worden vijfenzeventig vluchtelingen opgevangen. "Het gaat om een tijdelijke maatregel", schrijft burgemeester Erik van Oosterhout in een brief aan de omwonenden. Tot en met woensdag 13 juli is er plek voor 75 vluchtelingen per dag in Bargeres, meldt Zo!34

Landelijke wetgeving blijft tot nu toe uit, ondanks de vele overleggen die er plaatsvinden. "In Ter Apel rennen ze van tijdelijke maatregel naar tijdelijke maatregel", zegt Van Oosterhout tijdens de commissievergadering van afgelopen donderdag. "Alleen crisisoverleg lost niks op. Wij willen nu helpen waar mogelijk."

Structurele hulp

Die hulp komt in de vorm van tijdelijke opvang in de sporthal van Bargeres, waar in de maand mei ook al vluchtelingen zijn opgevangen. "Wat er nu in Ter Apel gebeurt is niet wenselijk en Emmen wil ze waar nodig ondersteunen", zegt Van Oosterhout tijdens een commissievergadering vorige week. Ondanks deze tijdelijke oplossing is de burgemeester nog niet geheel tevreden en pleit hij voor structurele hulp.

"Een groot probleem is dat er veel mensen vastzitten in een asielzoekerscentrum die ondertussen recht hebben op een huis." Omdat die doorstroom is gestokt zijn er grote landelijk grote problemen. "Als meer gemeenten statushouders van een plek voorzien is het helemaal geen probleem." Hoe die structurele hulp er in Emmen uit gaat zien is nog niet bekend.

Lokale ondernemers