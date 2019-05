Agressieve buizerd valt mensen aan in Eexterveen

Waarom valt een buizerd aan?

De rondvliegende buizerd is een aantal keren gemeld bij de gemeente Aa en Hunze. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. De gemeente heeft borden geplaatst om voorbijgangers te waarschuwen. De buizerd kan ook aanvallen als je gewoon op het pad blijft en de vogels niet bewust stoort.De roofvogel lijkt vooral te reageren op fietsers, hardlopers en felgekleurde kleding. De buizerd neemt een duikvlucht en vliegt rakelings over de mensen heen. Het is bekend dat de buizerd ook daadwerkelijk een tik kan uitdelen tijdens de duikvlucht.De gemeente laat de vogels met rust. Als de jongen uitvliegen zullen vader en moeder zich ook weer gedeisd houden. De jongen zitten waarschijnlijk nog tot begin juli in het nest.De maand mei is midden in de broedperiode van de buizerd. De vogel legt een keer per jaar gemiddeld twee tot vier eieren. De vogel is nu niet een bedreigde vogel, maar kende eerder wel een sterke achteruitgang.