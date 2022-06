Ellen van Dijk wint in Emmen voor de vierde keer het NK Tijdrijden

WIELRENNEN - Ellen van Dijk is in Emmen met overmacht Nederlands kampioen tijdrijden geworden. De regerend wereldkampioen in deze discipline pakte voor de vierde keer de nationale tijdrittitel in haar carrière.

Van Dijk finishte in 35 minuten 55 seconden. Ze was daarmee ruim een minuut sneller dan nummer twee Shirin van Anrooij. Derde werd Riejanne Markus in 37.33. De dames legden twee rondes af van 14,7 kilometer. Het parcours was dit jaar, in tegenstelling tot vorig jaar, geheel vlak. "Ik vind dat wel lekker. Op deze manier kon ik lekker gas geven", aldus Van Dijk.

Van Dijk won het NK Tijdrijden eerder in 2012, 2013 en 2018. Vorig jaar werd zij tweede achter Anna van der Breggen, die inmiddels gestopt is met wielrennen. Ook in 2019 werd Van Dijk geklopt door Van der Breggen. "Het voelt altijd heerlijk om een titel bij te schrijven."

Van Dijk ook zaterdag aan de start

Van Dijk staat zaterdag ook aan de start bij de wegwedstrijd. "We staan met een sterke ploeg aan de start met onder anderen Shireen van Anrooij. We hebben zeker ambities." Toch is het parcours tijdens de wedstrijd heel anders dan in Emmen, want de VAM-Berg moet meerdere keren beklommen worden. "Dat wordt pijn lijden, maar de rest van het peloton doet dat ook", besluit Van Dijk lachend.

Finish en start bij finish Raadhuisplein

Het was de tweede keer achter elkaar dat het NK Tijdrijden in Emmen werd gehouden. Vorig jaar was de finish bij de Oude Meerdijk. Dit jaar was de start bij Wildlands, terwijl de finish op het Raadhuisplein is. En het publiek was, in tegenstelling tot vorig jaar, welkom om te komen kijken. "We zijn blij dat we eindelijk het NK zonder beperkingen kunnen organiseren", zegt organisator Wim Jansen.