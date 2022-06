Grote brand in afvalbult bij Nieuw-Dordrecht: 'Blussen duurt nog lange tijd'

Op een bedrijventerrein in de buurt van Nieuw-Dordrecht is aan het begin van de avond brand ontstaan in een bult met sloopafval. Meerdere brandweerkorpsen zijn naar de plek om het vuur te bestrijden.

Door de brand is een rookwolk ontstaan, die in de wijde omgeving is te zien. Er zouden metingen worden gedaan of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen.