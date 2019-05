'De artsen zeiden dat ik nooit meer zou kunnen zingen'

"Het gaat meer dan goed met me. Het gaat fantastisch. Ik zit helemaal in mijn element", begint de optimistische zangeres. Toch is ze dertien jaar later nog altijd bezig met de val uit de huifkar."Natuurlijk word ik er nog steeds mee geconfronteerd. Ik viel van de bok af en toen was het einde verhaal. Er werd me duidelijk op het hart gedrukt - en dat vond ik het ergste - dat ik nooit meer zou kunnen zingen. En zingen is mijn passie."Maar Helene laat het er niet bij zitten. Er moet en zal een dag komen waarop ze weer kan zingen. En het liefst optreden. "Na vier jaar ben ik heel voorzichtig thuis weer begonnen met zingen. Ik moest mijn ademhaling helemaal opnieuw trainen. Ik had totaal geen longvolume meer."Helene is niet alleen druk bezig met zingen, ze doet ook veel andere lichamelijke oefeningen. Stukje bij beetje gaat het steeds iets beter.Na jaren trainen en oefenen is het in 2014 zover. Helene gaat een album opnemen. "Ik heb toen samen met René Karst een albumpje opgenomen met liedjes die ik heel mooi vind en die voor mij persoonlijk heel veel betekend hebben." Het album wordt opgenomen in de studio van RTV Drenthe en bestaat uit covers.Vier jaar later komt Helene met een nieuw, compleet eigen album. "Vorig jaar heb ik mijn eigen album uitgebracht en daarop staan heel veel nummers die met mijn verwerking te maken hebben."Dat Helene zich volledig herpakt lijkt een wonder, omdat artsen hadden voorspeld dat ze niet meer zou kunnen zingen. Je zou je kunnen afvragen of ze daarmee artsen versteld heeft doen staan. "Dat weet ik niet. Ik ben er eigenlijk nooit mee bezig geweest. We zijn onze eigen weg gegaan", reageert de Drentse zangeres.Naast zingen is Helene tegenwoordig druk met haar eigen theatertje in Valthermond. Pand 405 heet het. Het is een soort broedplaats voor kunstenaars. Muzikanten kunnen er creatief aan de gang, maar er zijn ook exposities en dichters komen ook langs.Haar artistieke onderkomen is iets waarvan Helene al jarenlang droomde. "Dit is mijn hele leven al een soort wens geweest. In 2003 had ik samen met mijn vriend Peter al het plan opgevat om die droom te verwezenlijken. Maar toen kwam het ongeluk tussendoor, dat gooide roet in het eten. Het idee is nooit uit mijn hoofd gegaan."Twee jaar geleden besluit Helene dat het tijd is om haar droom te gaan verwezenlijken. "We zijn serieus panden gaan bezichtigen. Heel weinig mensen wisten dat. We hebben het voor onszelf gehouden. Afgelopen jaar kwam de voormalige Rabobank in Valthermond voorbij op Funda. Eigenlijk zaten we in een ander gebied te zoeken, maar dit gebouw was hét gewoon."Toch laat Helene het er nog even bij zitten. Als hetzelfde pand een half jaar later ineens weer in haar beeldscherm verschijnt, weet ze het zeker. Dit wordt haar nieuwe onderkomen. "Toen is het allemaal heel voorspoedig gegaan . We hebben er heel veel werk aan gehad."Komende zaterdag staat de zangeres zelf op de bühne in haar eigen Pand 405. Met haar eigen band, want die heeft ze inmiddels ook. "Ik heb dan mijn eerste voorjaarsconcert. Hoeveel mensen er komen, is heel spannend. De een zegt dat er tachtig mensen in kunnen en de ander heeft het over honderd. Ik weet het nog niet precies."