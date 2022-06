Bauke Mollema stunt in Emmen en pakt nationale tijdrittitel

WIELRENNEN - Bauke Mollema is in Emmen verrassend Nederlands Kampioen Tijdrijden gewonnen. De Groninger finishte in 33.03. Tijdritspecialist Dumoulin eindigde als tweede, Daan Hoole werd derde. Assenaar Elmar Reinders eindigde als vijfde in 33.54.

Vooraf was Tom Dumoulin de grote favoriet. Hij won het NK Tijdrijden eerder in 2014, 2016, 2017 en 2021. De Limburger maakte begin deze maand bekend dat hij na dit seizoen stopt met wielrennen.

Wie dacht dat Dumoulin nu bevrijd zou zijn van alle zorgen, had het mis. Al in de eerste tussentijd was een ontketende Mollema tien seconden sneller dan Dumoulin. Mollema behield die voorsprong tot het einde. Mollema was ruim een halve minuut sneller dan Dumoulin die een eindtijd had van 33.34

Mooiste overwinning uit carrière

Na afloop stond Mollema stralend voor de camera's. Het was niet alleen de eerste keer dat hij het NK Tijdrijden won. Het was ook de eerste keer dat hij deelnam aan het Nationaal Kampioenschap Tijdrijden. "Ik heb er echt mijn zinnen op gezet. Dit is wel één van mijn mooiste overwinningen uit mijn carrière. Ook omdat hij zo onverwachts komt. Dit had ik echt niet verwacht."

Van der Tuuk en Reinders