Mollema stunt in Emmen en pakt nationale tijdrittitel, ook goud voor Van der Tuuk

WIELRENNEN - Bauke Mollema is in Emmen verrassend Nederlands Kampioen tijdrijden gewonnen. De Groninger had 33 minuten en 3 seconde nodig voor het parcours over dertig kilometer. Hij bleef tijdritspecialist en regerend Nederlands kampioen Tom Dumoulin een halve minuut voor. Het brons was voor Daan Hoole. De snelste Drent was Assenaar Elmar Reinders die als vijfde finishte in 33 minuten en 54 seconde.