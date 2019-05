Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Vanavond en morgen is er het Meppeler Muziekfestival in het centrum van Meppel. Koren, ensembles, instrumentalisten en solisten laten met een gevarieerd programma de binnenstad bruisen en swingen. Zaterdagavond komt daarbij een optreden van The Gents. De toegang is gratis.Zaterdag organiseert Truckstarteam #krattenpolka een benefietdag voor Stichting Hoogvliegers. Er is livemuziek van verschillende artiesten, er is een truckshow waarbij het publiek kan stemmen op de mooiste truck en ook wordt er een veiling gehouden. 's Middags is er een programma voor de kinderen, onder andere met medewerking van de brandweer. Ook is er een grabbelton, kun je je laten schminken en nog veel meer leuks. Het evenement is in Gasselte, Achter de Brinken 6. Het begint om 10.00 uur. De entree is een leeg kratje bier of €3,90. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis het terrein op.Truckstarteam #krattenpolka is bekend geworden door het filmpje van de krattenpolka afgelopen jaar op het Truckstar Festival:Houd je van een stukje fietsen, en zeg je ook geen nee tegen een culinair hapje eten? Dan is de Asser Trap + Hap iets voor jou! De organisatie van de Culinaire Wandelingen in Assen gaat nu ook op de fiets de Drentse hoofdstad door. Zaterdag vertrekt een groep van ongeveer vijftien fietsers langs de zuidkant van Assen voor een ritje van 25 kilometer. Er is onder andere een stop in het restaurant van de Golfbaan. Onderweg vertellen ervaren gidsen over de bijzonderheden en de Asser historie langs de route. Op een paar plaatsen wordt lekker gegeten.De fietstocht vertrekt om 13.00 uur vanuit het Duurzaamheidscentrum in het Asser Bos, waar je wordt ontvangen met koffie en taart. Hier is ook het eindpunt met een heerlijk dessert. Wel moet je je vooraf even aanmelden Zowel zaterdag als zondag geeft het Drents Kamerkoor een concert met de titel ‘I love my love’. Zaterdag om 20.00 uur in de Bonifatiuskerk in Vries, zondag om 15.00 uur in de Dorpskerk in Sleen.Romantische liefde, verloren liefde, verboden liefde, stille liefde, onbeantwoorde liefde, ontluikende liefde. Liefde in het Frans, Duits en Engels. Bijbelse liefde uit het Hooglied, middeleeuwse liefde en hedendaagse liefde: alles komt voorbij in dit concert! Het Drents Kamerkoor laat haar veelzijdigheid zien in composities van o.a. Lechner, Schubert, Brahms en Haydn, maar ook van Bernstein en Billy Joël.De toegangsprijs is 15 euro, kinderen en jongeren tot 18 jaar mogen gratis naar binnen.Zondag organiseert Museum Nienoord in Leek in samenwerking met de Kring van Draaiorgelvrienden een landelijke draaiorgeldag. Prachtige draaiorgels uit alle windstreken van ons land komen naar landgoed Nienoord.Draaiorgels horen bij Nederland, net als de tulpen, de molens en de klompen. Vrijwel iedere toerist die ons land aandoet komt wel een keer een oer-Hollands pierement tegen. Toch is de kans op zo'n ontmoeting al lang niet meer zo groot als vroeger. Het aantal draaiorgels daalt gestaag.Vanaf 11.00 uur zijn de bijzondere instrumenten te bewonderen, de toegang is gratis.Op zondag is bij De Tuinen van Weldadigheid in Veenhuizen voor de vierde keer de ‘eetbare plantjes-markt’. Er zijn twintig kramen met bijzondere eetbare planten en struiken. Daarnaast zijn er handige tuinbenodigdheden en vele eigengemaakte heerlijkheden te koop.Het terras is open met koffie, thee, appelsap en limonade uit eigen tuin, heerlijke baksels, soep en muziek. Ook zijn er rondleidingen door de Tuinen en de omgeving, lezingen, een didgeridooworkshop en een wildplukwandeling.De markt wordt gehouden in en rond de monumentale boerderij ‘Essererf’ aan de Hospitaallaan 48 in Veenhuizen. De markt duurt van 11.00 tot 17.00 uur. De entree is 1 euro per persoon, kinderen mogen gratis naar binnen.In Beeldenpark de Havixhorst is zondag vanaf 15.00 uur de expositie Powervrouwen te zien. Wie kan genieten van beeldhouwkunst mag deze tentoonstelling eigenlijk niet missen!De expositie wordt geopend door drie powervrouwen: Leila de Vos van Steenwijk (Regional Managing Director Asian Art, Christie’s London), Marry de Gaay Fortman (advocaat-partner bij Houthoff en voorzitter Stichting Topvrouwen) en Thecla Bodewes, (ondernemer/scheepsbouwer Thecla Bodewes Shipyards). Zij gaan met elkaar in gesprek over kunst en de rol van een (top)vrouw in een mannenwereld.De foto’s die in 1980 werden genomen van drie iconische Nederlandse beeldhouwsters, Maja van Hall, Charlotte van Pallandt en Eja Siepman van den Berg, vormden de inspiratie voor ‘Powervrouwen in de Beeldhouwkunst’.Eerder zin in iets sportiefs? Doe dan zondag mee met de Meppel City Run, of kom de deelnemers aanmoedigen! Over een afstand van vier of acht Engelse mijl rennen door de historische binnenstad, voor het goede doel. Een deel van de opbrengst van de City Run gaat namelijk naar het Jeugdsportfonds in Meppel. Heb jij wel zin om een lekker stukje te rennen? Schrijf je dan in! De schapen van Het Drentse Landschap worden op zondag uit hun winterjas geholpen. Bij de schaapskooi Doldersum kun je tussen 11.00 en 16.00 uur kijken hoe de herder dit doet. Daarnaast zijn er demonstraties schapen drijven en wordt uitgelegd waarom een kudde zo belangrijk is voor het in stand houden van de heide. Ook zijn er diverse kinderactiviteiten rondom het schaapscheren. De toegang is gratis. Locatie: Huenderweg 1 bij Doldersum.