Camping Panda Rosa verkocht, bewoners hebben 8 dagen om nieuw onderkomen te vinden

De kogel is door de kerk. Steenberger camping Panda Rosa is verkocht en de bewoners van de camping moeten binnen acht dagen hun huidige onderkomen verlaten.

Dat blijkt uit een brief die een aantal bewoners heeft gekregen. De huidige eigenaren hebben de camping verkocht aan een derde partij. Begin mei was er sprake van een verkoop aan de gemeente, maar dit is niet gebeurd. Destijds werd al gesproken over een derde partij die interesse had in de Steenberger camping. Wethouder Robert Meijer (VVD) bevestigt de verkoop.

Korte verlenging

Na 30 juni mogen de bewoners niet meer op de camping verblijven en moeten de gehuurde stacaravans schoon en leeg worden opgeleverd. Dat is te lezen in de brief gericht aan de bewoners, onder wie Sanne Cordes. Bewoners die onder 'bijzondere omstandigheden' zeggen niet direct te kunnen vertrekken, kunnen dit aangeven bij de nieuwe eigenaar. Een verlenging is dan alleen voor een korte periode mogelijk.

'We begrijpen dat de opzegging van de huur op zo'n korte termijn voor u een lastige situatie kan zijn', is in de brief te lezen. 'De gemeente Noordenveld heeft dan ook aangegeven voor een deel van de op de camping verblijvende personen te bemiddelen in het vinden van een passende woningruimte.'

Ongeloof

Cordes is vol ongeloof en erg geschrokken toen ze de brief ontving. Wethouder Meijer zegt dat de gemeente Noordenveld in dit stadium weinig kan betekenen voor de bewoners van Panda Rosa. "De gemeente kan nog een helpende hand bieden in het kader van het programma Vitale Vakantieparken. Dan wordt er geholpen bij de zoektocht naar vervangende woonruimte. We hebben vooral een zorgplicht in het begeleiden van mensen."

De gemeente Noordenveld was eerst in gesprek met de eigenaar om de camping te kopen. De bedoeling was om de camping 'terug te geven aan de natuur'. Mede door vertraging is dat niet gelukt. "We wilden zorgvuldigheid voor snelheid laten gaan, maar uiteindelijk zorgt dat ervoor dat we niet de nieuwe eigenaar zijn."

'Geen toekomst in Panda Rosa'

In september vorig jaar ontvingen de bewoners van Camping Panda Rosa in Steenbergen een brief met de mededeling dat zij moesten vertrekken. Ze kregen tot het nieuwe jaar om een nieuwe verblijfplaats te zoeken, daarna zou de camping aan de gemeente Noordenveld verkocht worden. Het plan van het gemeente was om van Panda Rosa een natuurgebied maken, omdat de camping niet levensvatbaar is. De kwaliteit van het park zou zeer slecht zijn.

'Er is nog steeds sprake van een zorgelijke situatie met verwaarloosde wooneenheden waar relatief veel kwetsbare mensen zijn gehuisvest die te maken hebben met verschillende - en elkaar versterkende - sociale problematiek' is te lezen in een van de documenten van het programma Vitale Vakantieparken. Een programma waarin campings en andere recreatieve plekken tegen het licht worden gehouden om te kijken of er nog toekomst in het park zit.

De camping stond in het verleden bekend om overlast van bewoners. Er woonden mensen met criminele achtergrond en er waren problemen met drank en drugs. Die overlast is er volgens de bewoners al lang niet meer. Een beheerder zorgde voor een verandering, stellen de bewoners.