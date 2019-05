Rechtbank: Kippenboeren mogen voorlopig geen vossen afschieten

De boeren wilden vossen onder meer met behulp van lichtbakken afschieten , omdat ze 's nachts kippenhokken insluipen en daarbij tientallen dieren hebben gedood.De Faunabescherming maakte bezwaar tegen een vergunning die de provincie Drenthe verleende aan de kippenboeren. De rechtbank verklaart dat bezwaar nu gegrond. De provincie moet volgens de rechter meer kijken naar andere oplossingen om te voorkomen dat vossen kippen doden.Boeren zouden moeten investeren in een hek van minimaal 1,20 meter hoog, aangevuld met gaas en schrikdraad, zegt de Faunabescherming. De provincie is juist van mening dat hoge hekken niet toegestaan zijn vanwege bijvoorbeeld gemeentelijke regels. Een kippenbedrijf volledig 'vossen-proof' maken zou meer dan 20.000 euro per bedrijf kosten. Een bedrag dat kippenboeren volgens de provincie niet zomaar kunnen ophoesten.Daarnaast is het volgens de provincie niet redelijk om aan boeren te vragen elke avond, rond zonsondergang, fysiek aanwezig te zijn bij het ophokken. Ook omdat de vossen uiteindelijk toch wel de hokken binnen zullen dringen. De rechtbank vindt dat het ophokken van kippen 'onder de normale bedrijfsvoering van een pluimveebedrijf' valt.Volgens een woordvoerder had de commissie rechtsbescherming van de provincie het bezwaar eerder ongegrond verklaard. "De rechter zegt nu: dat had niet gemoeten. Het moet nu inhoudelijk behandeld worden."Of de provincie in beroep gaat tegen de uitspraak is nog niet bekend. "Het college van Gedeputeerde Staten gaat het advies van de commissie en de uitspraak van de rechter nu naast elkaar leggen." Van de rechter moet de provincie nu opnieuw een besluit nemen over het verlenen van de vergunning, maar wel 'met inachtneming van deze uitspraak'.