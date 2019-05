De vijfde klasse F: Een middagje neuzen met Over de Bal

Op een doordeweekse middag bezoekt Slagter het sportpark van VVAK en DOS'63. De vijfde klasse F stelt de liefhebber niet teleur. "Ik ben bij deze clubs nog nooit geweest. Dan krijg ik een twinkeling in mijn ogen. Wat we zien, schrijven we op. Ook maken we een hele reeks foto's, zodat je een heel mooi beeld krijgt van een amateurclub", vertelt Slagter.De Noordeling is een van de beheerders van de amateurvoetbalwebsite Over de Bal. "Met vijf man struinen wij allemaal sportcomplexjes af. We houden vooral district Noord aan, maar we maken ook wel eens uitstapjes daarbuiten", gaat Slagter enthousiast verder. Hij weet zelfs het weiland in Kerkenveld op waarde te schatten. "Dan kun je een foto schieten van het veld waar een koe op de achtergrond aan het grazen is."Op het bijveld van VVAK ontdekt Slagter confettisnippers. "Die kom je in deze tijd van het jaar ook tegen. Clubs worden kampioen. We zijn wel eens champagnekurken op het veld tegengekomen. Magistraal", glimt de schrijver. Snel maakt Slagter een fotootje van de opvallende kleurtjes tussen het gras.Linde is de volgende bestemming. Grondgebied van de hekkensluiter van de vijfde klasse F. "De club van Papito, toch?", somt Slagter snel op. De opvallende spits van DOS'63 is de mannen van Over de Bal niet ontgaan. "Als we het over cult in het voetbal hebben, is dat een uitstekend voorbeeld."Aangekomen op het sportpark van DOS'63 gaat Slagter opnieuw los over de charme van het amateurvoetbal. "Het mooiste op dit complex heb ik al snel gezien. Een scorebord met dakpannetjes." Slagter snelt via het hoofdveld naar de dug-outs. Zoekend naar een bal vindt hij een bidon. "Overblijfselen van een kwade trainer.""Bij VVAK is alles net ietsjes groter. Een prachtig tegelpad om het hoofdveld. Alles goed schoon gehouden", concludeert Slagter na een middagje neuzen in de vijfde klasse F. "Het complex van DOS'63 is wat kleiner, maar ook zeker zorg voor de zaak."