4 Mijl van Emmen week uitgesteld om slechte weersverwachting

De organisatie heeft de beslissing in overleg genomen met onder meer de gemeente en de veiligheidsdiensten. "Gezien de aanhoudende onzekerheid qua weersverwachtingen (veel regen in combinatie met onweer) hebben we definitief besloten dat de 4 Mijl van Emmen op vrijdag 24 juni niet doorgaat", wordt gemeld op de Facebookpagina van het evenement.