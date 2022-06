Meningsverschil over festivals in Meppel: 'Burgemeester moet anders gaan kijken'

Verschuilt burgemeester Richard Korteland zich achter regelgeving, of richten natuurbeschermers hun woede op de verkeerde overheid? In Meppel werd stevig gediscussieerd over een feest dat op Koningsdag heeft plaatsgevonden. Natuurbeschermers vinden dat de vergunning voor een festival niet vergeven had mogen worden, de burgemeester is zich van geen kwaad bewust. Binnenkort volgt een uitspraak van de adviescommissie, die gevolgen kan hebben voor toekomstige evenementvergunningen in Meppel.

In de warme avondzon staan de afgevaardigden namens burgemeester Korteland gezellig naast de mensen van de Natuurbeschermingswacht Meppel. Ze hebben het best gezellig. "Wij kennen elkaars standpunten heel goed", klinkt het met een gemoedelijke lach. Even daarvoor ging het er in de raadszaal harder aan toe. De partijen liggen totaal niet op één lijn en de Natuurbeschermingswacht durft daar zelfs harde woorden bij te gebruiken.

De aanleiding voor de discussie is een Koningsdagfestival in het Slotplantsoen. Dat is een park aan de rand van het centrum van Meppel. De Natuurbeschermingswacht noemt het een kwetsbare plek qua gras, planten en bomen. Maar het gaat de stichting vooral om vleermuizen. Bij het park staan enkele panden leeg. Die maken binnenkort plaats voor nieuwe appartementen. Om de bouw daarvan soepel te laten verlopen zijn in het Slotplantsoen nestkasten geplaatst. Die moeten dieren weglokken uit de panden, zodat die straks zonder (natuur)bezwaar gesloopt kunnen worden.

Natuur niet bekeken

Dat Korteland uitgerekend in dit park een festival goedkeurt, vinden de natuurbeschermers van Meppel raar. "Hossende mensen, enkele meters onder beschermde dieren is waanzin", zegt Geert Starre van de Natuurbeschermingswacht. "De gemeente heeft de vleermuiskasten in het plantsoen zelf bedacht. Maar nu het om evenementen gaat, wordt de aanwezig van die dieren even vergeten. Wil Meppel niet kijken naar de problemen?"

Burgemeester Korteland was zelf niet aanwezig, maar juridische woordvoerders vertelden namens hem dat naar de natuurbezwaren niet omgekeken is. "Als iemand een evenementvergunning aanvraagt, kijkt de burgemeester naar verschillende criteria. Flora en fauna is geen reden voor weigeren van de vergunning. Daarnaast past dit in het bestemmingsplan voor het centrum. Als het om de natuur gaat, moet de Natuurbeschermingswacht bij de provincie zijn."