Gezondheidsproject Veenkoloniën gaat laatste fase in

"Een extra duw geven aan een regio die het lastig heeft, met bijvoorbeeld aandacht voor stoppen met roken, overgewicht en laaggeletterdheid", zegt Frits Alberts, voorzitter van de werkgroep.In deze laatste periode van Kans voor de Veenkoloniën is met name aandacht voor jeugd, de leefomgeving en het betrekken van de inwoners bij het project. Zo is er een bewonersraad in het leven geroepen. "Dat is heel mooi. We zien dat steeds meer mensen zich bewust zijn, dat er zorgen zijn over de gezondheid in het gebied."Doel van het project is onder meer om een nieuwe generatie gezonder en kansrijker op te laten groeien. Zo krijgen jonge vrouwen, die overwegen om een kind te krijgen of die zwanger zijn, advies. "Het gaat om meisjes die in wat minder goede omstandigheden opgroeien. Zij worden niet ontmoedigd, maar worden wel geholpen om de juiste keuzes te maken. Natuurlijk blijft de keuze, om wel of niet zwanger te worden, een keuze van de mensen zelf. Dat hoort ook zo. Maar als je niet weet dat roken tijdens de zwangerschap slecht is, omdat je ouders en buren dat ook deden, dan moet je dat wel verteld worden. Dat gebeurt nu."Kans voor de Veenkoloniën richt zich niet alleen op de jeugd, maar ook op ouderen. "Mensen worden hier gemiddeld minder oud en ze leven langere tijd in minder goede gezondheid. Als we er in 2023 voor kunnen zorgen dat mensen hier niet meer zeven jaar eerder dood gaan dan gemiddeld, maar zes jaar, dan zou dat mooi zijn."Volgens Alberts moeten en kunnen de Veenkoloniën gezonder. "Door de samenwerking die we nu al zien, gaat dat ook gebeuren." In juli 2023, als het project ten einde is, moet je volgens Alberts kunnen zien dat de samenwerking tussen bijvoorbeeld gemeenten, huisartsen en verloskundigen een stuk beter gaat. "De zorg moet laagdrempeliger worden."In Kans voor de Veenkoloniën werken elf gemeenten uit Drenthe en Groningen samen. Het zijn de Drentse gemeenten Emmen, Coevorden, Hoogeveen, Borger-Odoorn en Aa en Hunze. Vanuit Groningen doen Midden-Groningen, Oldambt, Westerwolde, Stadskanaal, Pekela en Veendam mee.Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft voor het achtjarige project tien miljoen euro uitgetrokken.