Drentse songfestival-fan kan spanning bijna niet aan: Zo blij dat het voorbij was

"Ik was zo nerveus. Ik dacht:. Ze zijn natuurlijk steeds aan het repeteren geweest. Vooral met die lichtbal. Ik was zo blij dat het voorbij was en dat alles goed was gegaan. Ik zat heel rustig en stilletjes op de bank. Zo van: niet bewegen, want dan kan het niet misgaan. Het slaat natuurlijk helemaal nergens op.""Ik was helemaal tevreden. De kansen lijken natuurlijk ontzettend goed. Dat is ook het enge: we zijn al maanden topfavoriet. De kans dat je niet eerste wordt, is natuurlijk ook aanwezig. En dan is iedereen teleurgesteld. Maar als je tweede of derde wordt, is het natuurlijk ook fantastisch."Ik denk dat we nu de grootste kans hebben om te winnen. Maar na 44 jaar wordt het natuurlijk ook weleens tijd om te winnen. We hebben nu zo'n uitzonderlijk mooie bijdrage. De meeste mensen vinden dit fantastisch en heel bijzonder. In heel Europa zijn er eigenlijk alleen maar positieve geluiden. Er is maar een enkeling die het wat minder vindt.""Ik ga samen met mijn vriend kijken. Lekker op de bank, met chips en cola. En natuurlijk hebben we de scorelijst erbij. Daarop noteren we per met liedje wat we ervan vinden. Bijvoorbeeld: hoe de kleding eruitziet, hoe de stem is en hoe het in beeld is gebracht. En we maken een voorspelling van de top vijf.""Ik denk dat we de meeste concurrentie kunnen verwachten van Rusland en Zweden. En Australië, met de mevrouw die op een hoge paal heen en weer gaat. Vlak die ook niet uit, die heeft ook een behoorlijke opmars gemaakt. Italië heeft trouwens ook een lekker nummer om te luisteren.""Ik had nog nooit van die jongeman gehoord. Dus ik ben gaan googelen en gaan zoeken op YouTube. Hij ziet er natuurlijk niet verkeerd uit. Dat speelt ook mee voor de beeldvorming. Maar het gaat natuurlijk om het nummer."Morgenavond is de finale van het Eurovisiesongfestival en weten we of Nederland de meestein de wacht sleept.