De vergeten holocaust van Roma en Sinti

Dat is precies 75 jaar geleden. Daarom wordt vandaag de Nationale Herdenking Vervolging Sinti en Roma gehouden bij Kamp Westerbork.Het herdenkingsprogramma bij De 102.000 Stenen, in het bijzonder bij de 213 stenen met een vlammetje, bestaat onder meer uit lezingen, muziek en een bloemlegging.Voor veel mensen is de vervolging van de Sinti en de Roma onbekend. Bas Kortholt is onderzoeker bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork. "Het is een vergeten holocaust. Dat merken we ook bij het Herinneringscentrum. Veel mensen kennen het verhaal van de Joden, maar het tragische lot van de Roma en Sinti is veel onbekender."Het Herinneringscentrum wil meer aandacht voor de vervolging van de Sinti en de Roma. Al jaren, vanaf 1994, worden er regelmatig herdenkingen georganiseerd voor deze specifieke groep. Kortholt: "In één trein zijn toen alle 245 Roma en Sinti weggevoerd uit Westerbork. Slechts 31 van hen hebben de oorlog overleefd."In vergelijking met de Jodenvervolging lijkt de genocide van de Roma en de Sinti in het niet te vallen. "Er waren 100.000 Joodse slachtoffers. Daarna zijn de nazi's overgestapt op de vervolging van de Roma en de Sinti. Waarom? Omdat ze anders waren, anders dan de Germanen." In heel Europa zijn meer dan 500.000 Roma en Sinti vermoord.Herinneringscentrum Kamp Westerbork staat vandaag dus in het teken van de zigeunervolken die vervolgd en vermoord werden in de Tweede Wereldoorlog. Centraal op deze dag staan de familiegeschiedenissen van de vervolgde Sinti en Roma. Hun persoonlijke verhalen worden verteld door overlevenden en nabestaanden uit verschillende naoorlogse generaties. Ook zal de staatssecretaris van het ministerie van VWS, Paul Blokhuis, spreken.Een belangrijke rol is er ook voor muziek: diverse zigeunerorkesten brengen stukken ten gehore, waaruit het grote leed van de vervolging naar voren komt. Leerlingen van IKC de Wenteling in Balinge lezen de namen van de vermoorde Sinti en Roma op. Hun school ligt op enkele kilometers van de plek vanwaar ook de Sinti en Roma zijn weggevoerd.De herdenking is voor iedereen toegankelijk. Het programma begint om 13.30 uur met een stille tocht vanaf de slagboom op het kampterrein. Om 16.00 uur wordt in het museum van Kamp Westerbork de expositie Opgejaagd over de Sinti- en Roma-vervolging geopend.