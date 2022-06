Kinderen uit Ruinerwold krijgen muziekles in rijdende concertzaal

Ontwikkeling

Docent Klaas-Jan Rossing kan dat beamen. Volgens hem is muziek echt een vak, daarom is hij blij dat professionals de kinderen bijscholen over klassieke muziek. "Onze leerkrachten zijn niet capabel om dit soort muziek mee te geven. We vinden het belangrijk dat de leerlingen dit meekrijgen, het is goed voor hun ontwikkeling."

Zelf blikt hij terug op zijn tijd als basisschoolleerling. "Toen kregen we niet vaak de kans om dit mee te maken. Dat is jammer denk ik soms wel eens. Juist op jonge leeftijd heb je er veel aan, omdat je dan nog voor veel open staat. Het doel is dat ze kennismaken met verschillende soorten muziek."

Muziekles

Leerling Isabel kijkt haar ogen uit tijdens het concert. Ze vindt het leuk, maar ze speelt toch liever op de piano dan op een altviool. "En ik wil vooral leuke liedjes spelen", lacht ze. Wel is ze blij dat ze weer iets heeft geleerd. "Je hebt verschillende soorten muziek, klassieke muziek is heel anders, maar kan ook leuk zijn."