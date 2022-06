14-jarige jongen gered van verdrinking in zwembad Havelte

Badgasten van zwembad de Kerkvlekken in Havelte werden gistermiddag opgeschrikt door sirenes. Een 14-jarige zwemmer moest gereanimeerd worden nadat hij bijna was verdronken.

Zwembadpersoneel greep snel in en kon samen met de hulpdiensten de zwemmer behandelen. Het slachtoffer was bij bewustzijn en aanspreekbaar toen hij naar het ziekenhuis werd vervoerd. Hij maakt het goed, volgens zwembadbestuurder Gertjan Cuperus. Wel blijft de zwemmer een paar dagen in het ziekenhuis ter observatie.

De zwemmer kwam gistermiddag in de problemen bij de duikplanken. De jongen was nog maar net in het zwembad toen hij kopje onder ging en niet meer bovenkwam. Hij kon door het zwembadpersoneel snel op de kant worden getrokken en worden gereanimeerd.

Waarom de jongen onder water raakte, is niet bekend. Volgens Cuperus gaat het om een jongen met een migratieachtergrond die zelf aangaf een zwemdiploma te hebben. De zwembadbestuurder wil mensen niet beoordelen op basis van hun achtergrond, maar wijst wel op de gevaren. "Helaas is dit niet de eerste keer dat dit in Nederland gebeurt", zegt hij. "Je kunt en wilt iemand bij wijze van spreken natuurlijk niet even laten proefzwemmen op basis van zijn achtergrond, maar het zet ons wel aan het denken. Je moet garant staan voor de veiligheid van elke bezoeker. Dus misschien moeten we wel manieren verzinnen om dat te realiseren."

Jonge kinderen waren getuige

"We moeten oplettend zijn", vervolgt Cuperus. "Want we zitten in een situatie waarin meer mensen in Nederland komen wonen. We willen die mensen graag opnemen in de maatschappij en daarin zit ook een rol voor ons als zwembad."

De zorgen van het zwembad gaan ook uit naar de veelal jonge kinderen die het incident hebben gezien. Het was een zonovergoten middag en dus erg druk in het bad. Ouders wordt aangeraden met hun kind in gesprek te gaan, en de goede afloop te benadrukken. "Er komt veel emotie bij kijken", duidt Cuperus. "Met name voor de jonge kinderen kan het veel impact hebben. We hebben gisteren daarom veel tijd besteed aan nazorg, en er is contact gelegd met scholen in de buurt."

30 graden

Het zwembadbestuur is ook bezoekers dankbaar die hebben meegeholpen tijdens het voorval. "Het openmaken van hekken voor de ambulance, het snel ophalen van beschermende parasols. Van links en rechts werd hulp aangeboden", aldus Cuperus. "Die hand en spandiensten zijn in zo'n situatie erg waardevol. Dat laat zien dat er veel saamhorigheid in de gemeenschap bestaat."