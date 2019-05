Ondernemen in Drenthe: We rijden straks allemaal op waterstof

Ondernemer en eigenaar Richard Fieten van Fieten Olie is te gast in Ondernemen in Drenthe. "Mijn opa is jaren geleden begonnen met het bedrijf. Ik heb het weer van mijn vader en oom overgenomen."De Hollandschevelder werkt rustig door aan de uitbreiding van zijn netwerk in Nederland. "We zoeken continu nieuwe locaties. Dit jaar gaan we naar de veertig. Volgend jaar kijken we of we meer plekken kunnen vinden." Het laatste nieuwe tankstation is op 3 mei geopend in het Brabantse Erp. Fieten gaat de strijd aan met concurrenten. "We kijken altijd naar de inkoopprijzen en proberen de kosten laag te houden."Dat er discussie is over gebruik van benzine en diesel als brandstof weet Fieten. Maar we zijn er volgens hem nog lang niet van af. Er worden ook veel fabeltjes verteld, zegt Fieten. Bijvoorbeeld over hoe vuil diesel zou zijn. Wel denkt de ondernemer na over waterstof. "Ik denk dat volledig elektrisch rijden het niet gaat worden. Te weinig accu's en zo milieuvriendelijk is het niet om accu's te maken. Ik denk dat er een combinatie komt met waterstof. We kijken ook hoe we daarin kunnen investeren."Maar een investering in waterstof vraagt nogal wat kapitaal. Bovendien zijn er nog maar weinig auto's die waterstof tanken. "Ik gok dat waterstof binnen twee tot drie jaar een behoorlijke vlucht neemt. Maar dan moet je rond de anderhalf miljoen euro per tankstation investeren. De vraag blijft echter wanneer de waterstofauto's er komen en hoe de regelgeving straks is. Daarover is nog niets bekend." Daarbij gaat het met name om veiligheid rondom de tanks.Bij het bedrijf Ruma Rubber in Hoogeveen maken ze onder andere rubberen onderdelen voor transportsystemen. Tata Steel in IJmuiden is een klant. Maar er worden ook onderdelen voor bijvoorbeeld kopieermachines gemaakt. Met 110 mensen werkt het op en top Hoogeveense bedrijf aan eigen recepten waarin rubber een rol speelt. "We hebben ook in Polen een vestiging", vertelt directeur Leendert Stutvoet van Ruma. "Maar ons laboratorium in Hoogeveen is de spil in onze organisatie. Daar komt alles vandaan wat we maken."Belangrijk voor het bedrijf zijn de onderdelen voor de olie- en gaswinning. "We maken afsluiters voor horizontale boorgaten. Het zijn zwellende rubbers. Te vergelijken met pur in de bouw. Dat zet ook uit. Daarmee wordt de boorbuis afgesloten op een kilometer diepte in de grond." Ruma was twintig jaar geleden de uitvinder van dit product. Tegenwoordig wordt het in de hele wereld ingezet. Voor Ruma is deze tak de motor achter de groei van het bedrijf in Hoogeveen.Bo Nagengast is nog maar net begonnen als weddingplanner. Ze regelt alles rondom een huwelijk. Niet dat ze er nu al van kan leven, maar ze is druk bezig haar eigen bedrijf uit te bouwen. "Deze zomer heb ik zeven huwelijken. Daar ben ik blij mee. Maar ik heb me ook wel wat verbreed. Ik doe ook styling voor gemeenten en bij openingen."Nagengast: "Wat ik heel leuk vindt is dat er een bruiloft is in een tuin waar niets is. Dan creëer ik een festivalidee. Gasten slapen in tipitenten. Dat is heel populair. Als iets van a tot z geregeld moet worden, dan is dat voor mij een uitdaging." Het inschakelen van een weddingplanner is in het Noorden alleen nog niet zo populair als in de Randstad.Ondernemen in Drenthe is te zien op TV Drenthe, na het regionale nieuws. En anders online: