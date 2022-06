MotoGP-wereldkampioen Quartararo onthult Walk of Fame in Assen

Quartararo reageerde blij op de onthulling: "Het is een eer om hier vereeuwigd te zijn in deze prachtige stad. Ik hoop hier nog vele jaren te komen en nog vele races hier te winnen."

Initiatiefnemer Willem Bakker aanschouwde de gebeurtenis van een afstandje. "Het is prachtig dat we dit hebben gerealiseerd. We hopen dat we nog vele sponsoren weten te vinden die dit particuliere initiatief willen sponsoren, zodat we de stad met nog veel meer tegels kunnen versieren."