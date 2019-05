Drents Museum schenkt vitrines aan Collectie Brands

De vitrines van de tentoonstelling in het Drents Museum over Nubië verhuizen naar Museum Collectie Brands. Het museum in Assen schenkt de vitrines aan het museum in Nieuw-Dordrecht.

"We zijn er erg blij mee", reageert Hilde van den Berg van Collectie Brands. "Het zijn in totaal zeven vitrines, van verschillende groottes."Collectie Brands gaat de vitrines nog niet meteen gebruiken. "We slaan ze tijdelijk even op. We moeten namelijk kijken hoe we ze gaan gebruiken en of ze nog aangepast moeten worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de onderstellen."Waarschijnlijk komen de vitrines in de bibliotheek van het museum in Nieuw-Dordrecht te staan. "De vitrines zijn niet zo hoog. Je kunt er mooi inkijken. We zouden er boeken in kunnen leggen, maar ook andere kleine voorwerpen." Volgens Van den Berg komen de nieuwe vitrines op een goed moment. "Onze eigen vitrines zijn aan vervanging toe."Er gaan ook vitrines naar Nieuw-Schoonebeek. "Daar gaan er nog veel meer heen", weet Van den Berg. De vitrines komen daar in het nieuwe Pastoor Janning Museum. "Ideaal natuurlijk, want zij beginnen op nul."