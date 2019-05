Diabetes Classic strijdt voor vergoeding continue glucosemeters

´Niet iedereen hoeft zo´n meter. Maar het zou verstandig zijn als artsen oordelen over wie wel en en wie niet in aanmerking komt voor zo´n meter en niet de verzekeraar. Wij zien de patiënt regelmatig", oordeelt Gonera.De continue glucose-sensor wordt via een naaldje in de buik ingebracht. Een slangetje neemt constant een beetje bloed op om de hoogte van de bloedsuikerspiegel te meten. Die gegevens worden doorgestuurd naar een beeldschermpje waarop de patiënt het ieder moment van de dag kan aflezen. Hierdoor kunnen patiënten adequaat reageren: óf op tijd wat eten óf wat insuline toedienen.Vanwege de hoge kosten van de meter, zo'n 4.500 euro per jaar, heeft de verzekeraar strenge regels aan de vergoeding van een continue glucose-meter verbonden. Niet iedereen komt ervoor in aanmerking. "Je moet een insulinepomp hebben. Zodat je continu insuline toegediend kan krijgen. En het is voor mensen die zelf een lage bloedsuikerspiegel niet voelen aankomen. Voor hen kan het levensbedreigend zijn", verklaart Gonera.Brian Kamstra uit Assen is zondag één van de deelnemers aan de Diabetes Classic in Smilde. Hij is 25 jaar en op z'n twintigste kreeg hij de diagnose diabetes type 1. In Nederland bestaan er 200.000 lotgenoten. Maar Kampstra is ondanks z'n suikerziekte bezig aan zijn vierde seizoen als profwielrenner. Hij weet als geen ander hoe belangrijk een continue glucose-meter is."Ik kan tijdens een wielerkoers niet steeds in m'n vinger prikken", zegt Kamstra. Het is sowieso al lastig om z'n suikerspiegel in de koers onder controle te houden. "Je kan niet voorspellen hoe een wedstrijd verloopt. En daar is m'n energiebehoefte van afhankelijk. Soms spuit ik met een prikpen tijdens de koers wat insuline bij. Daarvoor moet soms een broekspijp omhoog of een armstuk naar beneden", licht Kamstra toe.Buiten de 'dure variant' van 4.500 euro bestaat er tegenwoordig ook een goedkoper alternatief van rond de 1.500 euro per jaar. "Mensen krijgen dan een plaatje, ter grote van een muntstuk van twee euro, op hun bovenarm aangebracht. Als je een app installeert kun je dan met je mobiele telefoon langs het plaatje strijken en je gegevens meteen aflezen. Maar ook hier heeft de verzekeraar strenge regels opgesteld. "Dit apparaat wordt alleen vergoed bij mensen met diabetes type 1 die niet goed ingesteld zijn. De verzekeraar vraagt daarvoor de gegevens van een jaar op waaruit moet blijken dat de patiënt regelmatig buiten de veilige marge zit. Ook vrouwen met diabetes type 1 die zwanger zijn of een zwangerschapswens hebben komen hiervoor in aanmerking. Hetzelfde geldt voor kinderen", verduidelijkt Gonera.De eerste zes edities van de Diabetes Classic in Smilde leverden meer dan 100.000 euro op. Van dat geld werd onder meer een continue glucosemeter voor een topturnster gekocht. Ook gaat er veel geld naar onderzoek. Een kunstmatige alvleesklier die de insuline-produktie in het lichaam weer op gang brengt, zou een oplossing voor de toekomst kunnen zijn. Maar ook dat zal veel geld kosten.Er worden zondag in Smilde 800 tot 1.000 deelnemers verwacht