Podcast ValenTTino #4: 'Heel knap wat hij deed, maar het was ook pijnlijk'

Rossi's laatste TT-winst was in 2017. Later zou blijken dat het ook zijn allerlaatste grandprix-winst ooit was. In 2018 eindigt hij nog wel als derde in het eindklassement, maar de laatste jaren kon Rossi geen potten meer breken. In z'n laatste seizoen eindigt hij als achttiende. Toch wel even anders dan in z'n gloriejaren. Had hij eerder moeten stoppen? We leggen die vraag aan enkelen voor.