Waterschap verbiedt water te halen uit vijvers in stedelijk gebied

Waterschap Vechtstromen heeft een onttrekkingsverbod ingesteld voor water uit openbare vijvers in stedelijk gebied. In Drenthe gaat het om vijvers in Emmen en in Coevorden.

Door de aanhoudende droogte en warme periode is volgens het waterschap de waterkwaliteit in stedelijk gebied verslechterd. De temperatuur van het water is gestegen en daardoor is het zuurstofgehalte in vijvers de afgelopen tijd afgenomen.