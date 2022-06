Schoonebeek in de steigers voor eindelijk het honderdjarig Zuidenveld

Trijn Finke van de Schoonebeker Zuidenveldstichting kijkt tevreden toe. Ze is blij dat het Zuidenveld nu letterlijk en figuurlijk weer in de steigers staat. "Hier hebben we met hele dorp naar uitgekeken", verzucht ze. Het was wel even zaak om iedereen weer op te peppen.

Het enthousiasme kreeg een opdoffer na twee keer een coronadomper. "Sommigen waren in 2020 al heel ver met de voorbereidingen. En dan blijkt alles opeens voor niets te zijn geweest." Toen bleek dat dit jaar het licht weer op groen kon, ging Schoonebeek ervoor. "Iedereen kijkt ernaar uit en het zorgt ook voor een stukje saamhorigheid. Bovendien heeft iedereen wel weer zin in een feestje."

Alle hens aan dek

Het is nog wel alle hens aan dek. De straatversiering, de bogen en de praalwagens: er moet allemaal nog aan gewerkt worden. Vooral dat laatste is wat betreft vrijwilligers een moeilijk punt, vertelt ze. "Qua ontwerp, materiaal en bouw zit daar veel tijd in. Je moet altijd maar weer voldoende mensen kunnen vinden die het willen en kunnen. Dat is soms best lastig."

Erepenning

De druk zit goed op de ketel, beaamt Johan Scheltens, voorzitter van het overkoepelende Tentoonstellingsvereniging Het Zuidenveld. "We hebben toch een mooi programma in elkaar gedraaid ondanks de korte voorbereidingstijd. Pas vanaf maart was het duidelijk dat alles door kon gaan, terwijl we normaal in oktober de voorbereidingen al starten."

Door het tweejarig uitstel, komt het Zuidenveld pas dit jaar toe aan de viering van het honderdjarig bestaan. Een ferme pleister op de wonden is de Koninklijke Erepenning die de tentoonstellingsvereniging dit voorjaar mocht ontvangen. "Dat en het feit dat we een NK tijdens het concours hippique gaan houden, geeft wel extra cachet aan dit jubileum."

Honderd uur werk