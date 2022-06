Grootste toename woninginbraken in Drenthe

In de eerste vijf maanden van dit jaar werd in Drenthe 305 keer ingebroken. Dat is een stijging van bijna 70 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2021.

In geen enkele andere provincie was de stijging van het aantal woninginbraken zo sterk als in Drenthe, meldt vergelijkingssite Independer op basis van data van de politie.

Uit de data blijkt dat de kans op een inbraak relatief gezien het grootst is in Meppel. Daar waren 3,2 inbraken per 1.000 huishoudens. Midden-Drenthe en De Wolden komen op de tweede plek met 1,6 inbraken per 1.000 huishoudens. In Tynaarlo is de kans het kleinst op een inbraak met 0,8 inbraken per 1.000 huishoudens.