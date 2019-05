Taakstraf voor boer uit Wanneperveen die vee verwaarloosde

Hij mag daarnaast drie jaar lang geen runderen houden. Wel mag hij maximaal vijf landbouwdieren houden. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een bedrijfsstop voor de duur van tien jaar, met daarnaast een voorwaardelijke celstraf van zes maanden.Controleurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteiten (NVWA), onder wie een dierenarts, zagen op 13 februari koeien onder erbarmelijke omstandigheden op stal staan. Ze hadden geen droge ligplaatsen en stonden in de mest. De watervoorziening was lek, waardoor de dieren onvoldoende schoon drinkwater hadden.In de stal en op het land konden de dieren zich verwonden aan scherpe randen. Ook konden zij zich verwonden door een gat in het rooster. Hun voedsel was beschimmeld of zat onder de mest. Ook lag er in de stal een dood kalf. Uiteindelijk werden 52 runderen afgevoerd. De overige 67 koeien bleven op het bedrijf en werden later alsnog verkocht.De controleurs brachten de boer twee weken later opnieuw een bezoek. De situatie was nagenoeg niet veranderd. De veehouder zelf vond het allemaal heel erg meevallen. "In een stal heb je nu eenmaal mest en de dieren zijn niet omgekomen door dorst." Hij is inmiddels noodgedwongen gestopt met de bedrijfsvoering. De koeien zijn naar eigen zeggen ver onder kostprijs verkocht.De rechter vond de verzorging van de dieren op het bedrijf volstrekt onvoldoende. "De boer is voor vergelijkbare zaken veroordeeld in 2017 en 2018, dus wist hij goed dat hij als veehouder verantwoordelijk was voor de leefomstandigheden van zijn vee." Volgens de rechter heeft de boer opzettelijk zijn vee verwaarloosd.De man is vanaf zijn vijftiende jaar boer, werkt alleen en hij wordt een dagje ouder. Hij doet zijn werk op zijn eigen manier. Hij wil zich dan ook niet conformeren aan de voorschriften die hem worden opgelegd.De rechter oordeelde aanzienlijk milder dan het OM, nu het bedrijf is stilgelegd en de dieren weg zijn. Dit ervaart de boer als een straf op zich. Voor het niet tijdig melden van het kadaver legde de rechter de boer een voorwaardelijke boete van 350 euro op.