Rellen in de TT Nacht: oud-agent Mulder maakte ze vanuit een etalage mee

Als de drank in de man is en er is geen vertier, dan gaat het mis. En dat is precies het verhaal aan het eind van de jaren zestig en begin jaren zeventig tijdens de TT Nacht. Op straat zijn er rellen, waarbij er massaal wordt gevochten met de politie. Oud-politieman Harm Mulder, nu vrijwilliger bij het TT Museum bij RTV Drenthe, maakte het allemaal vanuit een etalage mee.

Iedere dag laat Mulder de politie-uniformen van toen aan de bezoekers van het TT Museum zien. "Dit scherm hadden we. Tegen de stenen en de flesjes", vertelt de oud-agent. "Een beetje bescherming. Kon je de boel afweren en ook duwen. Als er eentje vervelend was, dan hup, had je ruimte."

Toen Mulder nog in opleiding was, ontstonden rellen tijdens verschillende TT nachten. "Men zegt dat er te weinig te doen was. Mensen gingen zich vervelen. Bij een voetbalwedstrijd heb je relletjes en hier ook. Maar de mensenmassa is bij de TT groter. Die bemoeit zich ermee en dan komt er ook nog drank in het spel. Dan escaleert dat."