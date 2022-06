Drukte op Drentse priklocaties neemt toe, merkt de GGD

Steeds meer mensen kiezen ervoor een derde- of vierde boostervaccinatie te halen, ziet de GGD Drenthe. Het kan daardoor zijn dat op locatie even gewacht moet worden voordat iemand aan de beurt is voor een prik. Eerst een afspraak maken is daarom handig, adviseert een woordvoerder. "We merken dat mensen niet gewend zijn dat ze even moeten wachten."

Het heeft uiteenlopende redenen waarom mensen juist nu kiezen voor een boosterprik. Het kan liggen aan het oplopende aantal besmettingen, of aan de toekomstige vakantiebestemming. In sommige landen is een vaccinatiebewijs namelijk nog verplicht.

Personeelsprobleem?

De GGD meldt dat verder opschalen kan, maar minister Kuipers van Volksgezondheid bepaalt of grote aanpassingen van het test- en vaccinatiebeleid komen. Ook kan de gezondheidsdienst weer snel personeel aannemen, zegt de woordvoerder. "Mensen die bij ons werkten, geven aan graag weer terug te komen. Zij kunnen naast vaccineren ook testen, ze zijn allround opgeleid."

Minister Kuipers riep deze week de 60-plussers op hun tweede herhaalprik te halen, als dat nog niet is gedaan. Verder adviseerde hij alle Nederlanders om zich aan de basismaatregelen te houden. Extra coronaregels zijn nog niet nodig, zei Kuipers over het toenemend aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. Landelijk is het aantal positieve gevallen met meer dan 70 procent gestegen. In de ziekenhuizen liggen ruim zeshonderd mensen met corona.