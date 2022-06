Eerste elektrische kraan in Nieuw-Buinen: 'Dit is de toekomst'

Met deze machine kan Avitec in Natura 2000-gebieden en binnenstedelijke gebieden aan het werk. Het is belangrijk om in de toekomst ook in dergelijke gebieden werk te kunnen blijven verzetten. "Emissie speelt een steeds grotere rol. We hebben niet voor niets de protesten van de boeren met het oog op stikstof", stelt Timmermans. "Deze kraan is onze eerste grote machine, op dat gebied willen we nog stappen maken."