Geld van Midden-Drenthe voor zzp'ers in culturele sector

De gemeente Midden-Drenthe trekt 50.000 euro uit om zzp'ers in de culturele sector te ondersteunen. Het geld is bedoeld voor ondernemers die zijn getroffen door de coronacrisis.

Volgens de gemeente zijn zzp'ers in de cultuursector geconfronteerd met een enorme vermindering van de vraag naar werk en konden ze nauwelijks een beroep doen op compensatieregelingen van de overheid. Wethouder Dennis Bouwman: "Om het culturele leven te stimuleren en daarbij de zzp'ers tegemoet te komen heeft de gemeente een tijdelijke subsidieregeling ontwikkeld."

Het geld is bedoeld voor zzp'ers uit de gemeente die bijvoorbeeld een expositie of uitvoering organiseren in de gemeente.