Drentse gemeenten willen met natuurlijke vijanden jagen op eikenprocessierupsen

De gemeente Meppel stopt met het preventief bestrijden van de rupsen. In 2018 gebeurde dat nog wel met het inzetten van aaltjes, maar dit had volgens de gemeente nauwelijks effect. "We troffen nadien alsnog veel nesten aan. Op kritische plaatsen, zoals bij scholen, hebben we daarna nog rupsen weggezogen", zo schrijft het college in antwoord op vragen van GroenLinks.Met de aanleg van kruidentuintjes, het plaatsen van insectenhotels en het ophangen van drie- tot vijfhonderd nestkastjes wordt in Meppel gewerkt aan het versterken van de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, zoals roofinsecten en vogels. Plan is om dit jaar nog 250 nestkastjes extra op te hangen binnen de gemeentegrenzen.GroenLinks in Meppel uitte de zorg dat de vogelhuisjes worden 'gekraakt' door andere vogels dan mezen, waarvan bekend is dat zij gek op eikenprocessierupsen zijn. "Wij houden niet bij welke nestkasten wel of niet worden benut en door wie", antwoordt het college daarop.Ook de gemeente Aa en Hunze gaat de rups met meer vogels bestrijden. Voor volgend voorjaar zijn er zevenhonderd vogelhuisjes beschikbaar. Inwoners, ondernemers, verenigingen, dorpsbelangen en scholen kunnen zich bij de gemeente melden om in bezit te komen van een vogelhuisje.Goed nieuws is dat steeds meer vogelsoorten de eikenprocessierups op het menu hebben staan. Nature today meldt dat ook kauwen de rups hebben ontdekt als voedsel. Daarmee komt de lijst met vogels die de rups eten op ruim tien. Andere voorbeelden van vogels die zich tegoed doen aan de eikenprocessierups zijn de koolmees, de pimpelmees, de spreeuw, de boomklever en de koekoek.