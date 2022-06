Drukker uit Nieuw-Buinen vrijgesproken van betrokkenheid bij bedreigen windmolenbouwers

De 53-jarige Johnny R. uit Nieuw-Buinen is niet verantwoordelijk voor het bedreigen van ondernemers en organisaties die betrokken waren bij de bouw van twee windparken in Drenthe en Groningen. De rechtbank in Assen heeft de ondernemer, die een drukkerij heeft in Stadskanaal, vandaag vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs.

Het Openbaar Ministerie vond dat er wél genoeg bewijs was dat R. betrokken was bij het versturen van zwartboeken met dreigende teksten en dreigbrieven. Het OM eiste daarom twee weken geleden honderd uur werkstraf. R. drukte de documenten in opdracht af, zodat de inmiddels veroordeelde Jan Nieboer uit Nieuw-Buinen en Jan H. uit Meeden ze konden versturen, stelde het OM.

Zwartboeken

Vijftien bedrijven die windparken Drentse Monden en Oostermoer in Drenthe en Windpark N33 in Groningen bouwden, deden in 2019 aangifte van ernstige bedreigingen. In de documenten die ze ontvingen stond dat ze opgenomen werden in het zwartboek. Er zouden heel nare dingen gaan gebeuren als ze hun werkzaamheden zouden doorzetten en medewerkers zouden constant achterom moeten kijken. Pas als ze zouden stoppen met het werk en dat via de media naar buiten zouden brengen, werden ze uit het zwartboek gehaald.

De dreigende teksten kwamen uit de koker van Nieboer en H., oordeelde de rechtbank vorig jaar. Nieboer voerde als voorman van Platform Storm al jaren actie tegen de komst van de windparken en H. deed dat in het verleden als voorman van Storm Meeden. Dat hun legale acties door de jaren heen veranderden in illegale hebben beide mannen ontkend, maar is volgens de rechtbank wel bewezen.

Drukker leest niet alles

Johnny R. kreeg meerdere keren een USB-stick van Jan Nieboer en drukte in opdracht de teksten die daarop stonden af. Dat heeft R. bevestigd. Volgens hem was het gewoon werk waarvoor hij betaald kreeg. Hij zegt nooit te hebben geweten wat er precies in de teksten stond, omdat hij als drukker niet alles leest wat hij moet afdrukken. Ook wist hij niet waar Nieboer en H. mee bezig waren, heeft hij verklaard.

Volgens het OM had hij het wel moeten en kunnen weten, omdat hij wist dat Nieboer bezig was met het windmolenprotest en omdat er in 2019 grote onrust was in de Veenkoloniën over de komst van de windparken. De rechtbank denkt daar anders over. Ze vindt dat er te weinig bewijs is dat hij wist van de inhoud van de teksten en van de plannen van de beide 'Jannen'.