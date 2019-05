Streep door Möppelt op plaatsnaamborden

Eind februari plaatste actiegroep Drents op Stee twaalf tweetalige plaatsnaamborden over plaatsnaamborden heen. Hiermee werden gemeentes en provincie opgeroepen om te werken aan het Drents in openbare ruimtes. Daarna stuurde de groep een brief naar de gemeente.Eduard Annen van Sterk Meppel wilde zich hier wel voor inzetten. Volgens hem kan het prima zonder dat het extra geld hoeft te kosten. "Want ooit moeten de plaatsnaamborden toch vervangen worden. Als ze kapot zijn of vanwege een andere reden vervangen moeten worden, dan zou je dat heel gemakkelijk en goedkoop kunnen regelen.""Als iedereen zegt 'het hoeft niet', dan ga ik ook niet aan die kar trekken", zei Annen vorige week. "Maar als de meerderheid zegt dat het een goed idee, is maar het mag geen geld kosten, dan wil ik die uitdaging wel aangaan."In zijn beste Drents legde Annen het item voor in de raadscommissie, maar zonder succes. Behalve de PvdA zagen de fracties niets in het plan. Sandra Wolvekamp van het CDA vond het geen zaak voor de gemeentepolitiek en daar is Annen het mee eens.Wethouder Jaap van der Haar verzekerde dat er serieus gesproken is over het plan, maar dat er geen plaats is voor streektaal. "De geschiedenis geeft aan dat Meppel geen boerendorp, maar een handelsdorp en –stad is geweest. Meppel is een stad waar alles doorheen stroomt en alle culturen bij elkaar komen. We willen de streektaal niet in formele zaken vermengen."RTV Drenthe vroeg vorige week in een poll of alle Drentse plaatsnaamborden tweetalig moeten worden. Een ruime meerderheid met 1539 stemmers was het daarmee oneens, 803 mensen vonden het juist wel een goed plan en 173 bezoekers vonden dat het niet voor elke plaats hoeft.