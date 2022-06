Lagere straf voor poging afpersen kerkgemeenschap Noorse Broeders

Voor het proberen te chanteren en bedreigen van leden van kerkgemeenschap de Noorse Broeders en daaraan gelieerde bedrijven is Marcel V. uit Spanje veroordeeld tot anderhalf jaar cel, waarvan half jaar voorwaardelijk. De 54-jarige veroordeelde crimineel is ook veroordeeld voor smaad, omdat hij leden van de kerk op zijn website zwart maakte.

Het hoofdkwartier van de Christelijke Gemeenschap Nederland (CGN), de officiële naam van de Noorse Broeders, zit in Stadskanaal. In het Noorden, onder meer in Nieuw-Buinen, zitten meerdere bedrijven en instanties die gelieerd zijn aan de kerkgemeenschap. Deze bedrijven brengen geld binnen voor de kerk. Eigenaren van deze bedrijven, die ook lid zijn van de kerk, ontvingen lange tijd dreigmails die van verschillende mannen leken te komen. In de mails werd 850.000 euro geëist.

Het OM beschuldigde Marcel V. ervan de mails te hebben verstuurd. Hij zou dat tussen 2016 en vorig jaar onder verschillende namen hebben gedaan, zei de officier van justitie drie weken geleden tijdens de rechtszaak in Assen. Hij eiste twee jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. V. heeft wel bekend dat hij dreigmails heeft gestuurd, maar die waar andere namen onder stonden, waren niet van hem, hield hij vol.

Geld witwassen

Hij heeft verklaard dat hij in 2016 625.000 euro heeft uitgeleend aan Jonathan van der L., ex-bestuurder van de CGN. Hij had het geld illegaal verdiend en Van der L. zou het voor hem witwassen en hem 850.000 teruggeven. Maar hij zag het geld naar eigen zeggen nooit meer terug. Daarom stuurde hij boze mails, niet alleen naar Van der L., maar naar veel meer betrokkenen bij de kerkgemeenschap.

In de mails die de slachtoffers ontvingen stonden doodsbedreigingen. Ook werd gedreigd dat motorbende de Hardliners zou langskomen en dat bij conferenties van de kerk 'verrassingen' zouden plaatsvinden. Ook de overkoepelende Brunstad Christian Church (BCC) in Noorwegen ontving ernstige dreigementen.

Slachtoffers schakelden beveiliging in en de kinderen van Jonathan van der L. hebben volgens hem een half jaar lang met hun moeder ondergedoken gezeten omdat hij ernstig bedreigd werd. Van der L., die in Zeist woont, is zelf eerder dit jaar overigens veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf voor het verduisteren van acht miljoen euro van de Noorse Broeders.

Deels vrijgesproken

Volgens de rechtbank is er genoeg bewijs dat V. de verzender van alle mails was, ook de mails die onder andere namen en vanaf andere account zijn verstuurd. Wel werd hij van een deel van de aanklacht vrijgesproken. De rechtbank vindt alleen bewezen dat hij de CGN, BCC en enkele leden en bedrijven tussen april 2020 en april vorig jaar heeft proberen af te persen; een veel kortere periode dus.

Daarnaast schreef V. tussen juni 2020 en vorig jaar augustus meerdere keren over de Noorse Broeders en enkele van de kerkleden op zijn website. Hij maakte ze zwart door ze onder meer te beschuldigen van oplichting en witwassen. Hij noemde ze bijvoorbeeld 'Noorse boeven'. Dit ziet de rechtbank als smaad.