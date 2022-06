Nieuwe eigenaar camping Panda Rosa: 'Geen verrassing voor bewoners dat ze weg moeten'

Camping Panda Rosa in Steenbergen is verkocht. Niet aan de gemeente Noordenveld, waar lang sprake van was, maar aan Bert Speulman en twee compagnons. Speulman heeft onder andere een landgoed, natuurbegraafplaatsen en meerdere campings, ook in Drenthe.

Hij reageert op de commotie die is ontstaan nadat de bewoners van de camping in Steenbergen gisteren ineens een brief op de mat kregen waarin staat dat ze voor 14 juli de plek moeten ontruimen en de sleutels dienen in te leveren.

Nu duidelijkheid

"De vorige eigenaar is al vijf jaar aan het kijken wat er met de camping moet gebeuren. Twee jaar geleden zijn de eerste brieven naar de bewoners gestuurd waarin staat dat de camping geen toekomt heeft en ze er niet permanent mogen wonen. Het was voor de bewoners dus altijd al duidelijk dat ze in een eindtraject zaten. "

Om nu voor eens en altijd duidelijkheid te scheppen trekt Speulman een streep: 30 juni houden de huurcontracten definitief op. "De bewoners krijgen dan nog twee weken de tijd hun chalet leeg te ruimen. In overleg met ons is een eventuele verlenging mogelijk, maar we houden eerst deze einddatum aan."

Radiostilte

Dat Speulman en zijn compagnons nu ineens de nieuwe eigenaren zijn in plaats van de gemeente, is een verrassing voor de bewoners. Het plan van de gemeente was om van Panda Rosa een natuurgebied te maken, omdat de camping niet levensvatbaar is. De kwaliteit van het park zou zeer slecht zijn. Het laatste contact met de gemeente was in mei. De gemeente liet de bewoners toen weten dat er interesse was van een derde partij. "Maar daarna hebben we niets meer gehoord", zegt Cordes. "Tot we gisteren deze brief kregen waarin staat dat we binnen afzienbare tijd weg moeten."

Op de camping worden zo'n twintig chalets permanent bewoond. Nieuwe eigenaar Speulman heeft al wel een paar keer het gebied bezocht, maar heeft zich nog niet voorgesteld aan de bewoners van de camping.

Prikkelarm

Op Panda Rosa wonen veel kwetsbare mensen, die te maken hebben met verschillende sociale problematiek. Bewoonster Thea heeft onlangs haar woning in Roden opgezegd omdat er te veel prikkels waren in de omgeving. Op de camping vindt ze haar rust. "Waarom moet ik ergens anders wonen? Laat mij maar hier. En wat moet er met mijn dieren gebeuren? Die kan ik straks niet meenemen", vertelt de bewoonster emotioneel.

Speulman begrijpt dat het voor veel bewoners een teleurstellende boodschap is. Samen met de gemeente hoopt hij ondersteuning te geven bij het vinden van andere woonruimte. "Met ons valt echt te praten. Maar we verwachten dan ook van de bewoners dat ze zelf actief op zoek gaan naar andere woningen."