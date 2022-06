Vrouwen schrikken van masturberende treinreiziger, straf blijft uit

Een 37-jarige man heeft twee vrouwen de stuipen op het lijf gejaagd door tegenover hen in een treincoupé te gaan zitten masturberen. Terwijl hij dat deed, keek hij de vrouwen strak aan. Dat bleek vandaag in de rechtbank in Assen.

Het gaat om twee incidenten die al gebeurden in april en november 2018. Eind april dat jaar overkwam het een vrouw die met de trein onderweg was van Hoogeveen naar Meppel. Op het station in Meppel vertelde de vrouw aan de politie wat haar was overkomen en wees ze de man aan. Hij werd aangehouden. De agenten zagen dat de man zijn broek vasthield, maar dat die niet dicht was.

De vrouw vertelde dat ze ontzettend was geschrokken toen ze opeens zag dat de man zichzelf aan het bevredigen was. Eind november werd een andere vrouw in de trein naar Zwolle slachtoffer van de man. Zij liep weg toen ze zag wat hij aan het doen was en vroeg om hulp bij andere reizigers verderop in de coupé. De man liep toen weg. Op het station in Zwolle werd hij opgepakt.

Verward en dronken

Beide keren bleek de man volgens de politie verward te zijn en was hij duidelijk dronken. Hij bekende alleen dat hij de vrouwen had aangekeken. De rest zei hij niet meer te weten. Hij woonde in een GGZ-kliniek in Assen, waar hij gedwongen was opgenomen. De man is schizofreen en drankverslaafd.

Hij zit nu in een kliniek in Den Haag, waar hij wordt behandeld. Hij was niet bij de rechtszaak. Volgens zijn advocaat gaat het veel beter met hem. Zij vond dat een strafzaak vier jaar na de incidenten niet zoveel zin meer had. De rechter was het met haar eens. Ook gaf hij het Openbaar Ministerie een veeg uit de pan, omdat de zaak zo vreselijk laat aan hem werd voorgelegd.

Onnodige vertraging