Taakstraf voor veroorzaken botsing door inhaalactie in Emmer-Compascuum

Een 25-jarige man uit Emmer-Compascuum moet voor het veroorzaken van een ernstig ongeval in zijn woonplaats een taakstraf van 90 uur uitvoeren. Hij botste tijdens een inhaalmanoeuvre op een andere wagen. De rechter legde hem ook een voorwaardelijke rijontzegging van een half jaar op. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

Het ongeval gebeurde in maart 2020 op de kruising met de Runde en de Schuttingslaan. De man ergerde zich aan een auto voor hem. Die reed volgens hem te langzaam. Hij haalde in, maar zag op dat moment meer auto's voor hem rijden. In plaats van terug te gaan in de rij, trapte hij het gaspedaal verder in. Hij haalde de rij in, maar voorzag niet dat een auto de rij nog verliet. Hij botste op die wagen.

De bestuurder van die auto raakte ernstig gewond. Achterin zaten de twee jonge kinderen van de man. Die bleven vrijwel ongedeerd.

Een onbegrijpelijke actie

De rechter tilde er zwaar aan dat de 25-jarige man binnen de bebouwde kom met een snelheid van 80 kilometer per uur reed. Dit deed hij om vijf auto's voor hem in te kunnen halen. De man reed vaker op die weg. Het is voor de rechter dan ook onbegrijpelijk dat de man daar zo gevaarlijk reed. De Compascumer is niet eerder voor zoiets veroordeeld. Dat pakt in zijn voordeel uit.