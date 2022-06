Emmen krijgt jaarlijks 300 klachten over hondenoverlast

De gemeente Emmen ontvangt jaarlijks zo'n 25 meldingen over bijtincidenten van honden. Dat antwoordt de gemeente op vragen van RTV Drenthe. Het totaal aan overlastmeldingen ligt elk jaar op zo'n 300 stuks. Naast loslopende honden, gaat het bijvoorbeeld om geluidsoverlast en hondenpoep.

De gemeente maakte zich vorig jaar nog zorgen over een stijgende trend wat betreft bijtende viervoeters. In de laatste drie maanden van 2021 kreeg Emmen veel meldingen, het merendeel daarvan kwam in december binnen. In die maand werd acht keer aan de bel getrokken.

Hierdoor het leek of het aantal incidenten toenam. Inmiddels lijkt het tij weer gekeerd te zijn. Tot mei van dit jaar hebben zich 'slechts' acht meldingen voorgedaan, in lijn met het jaarlijkse gemiddelde. "We weten niet of dit een structurele daling is. We wachten af hoe het verdergaat."

Meer honden, meer incidenten?

In de afgelopen jaren waren mensen meer thuis en zijn er meer honden aangeschaft. "Maar je kunt niet automatisch uitgaan van meer honden, dus meer bijtincidenten", aldus de woordvoerder. Het is afhankelijk van verschillende factoren. "Mensen die hondentrainingen geven, hebben bijvoorbeeld ook rekening moeten houden met de coronamaatregelen."

Trainingen

Specifieke buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) worden extra bijgeschoold op het gebied van bijtincidenten bij honden. "Boa's hebben een specialisme zoals jeugd, parkeren, maar ook bijtincidenten. Zij pakken de meldingen die bij hun specialisme horen op en volgen trainingen."