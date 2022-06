Ernstig ongeval N34 niet verwijtbaar, bestuurder bestelbus werd onwel

Volgens de rechter heeft een 59-jarige man uit De Punt een ernstig verkeersongeval op de N34 bij Gasselte veroorzaakt, maar kon hij hier niets aan doen. De man werd tijdens de rit onwel, waardoor zijn bestelbus op de verkeerde weghelft terecht kwam. De bus botste op een tegenligger.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden een taakstraf van 100 uur. Volgens de aanklager was niet voldoende vastgesteld dat de man inderdaad vlak voor de botsing onwel was geworden. Artsen hebben de man daarna hierop onderzocht, maar een concrete oorzaak is niet gevonden. Het OM vond de man wel schuldig aan dit ongeval.

Ander oordeel

De rechter ziet dit anders. De man uit De Punt verklaarde dat hij die dat in mei 2020 onderweg was naar zijn werk in Assen. Even na Borger voelde hij zich niet lekker en pauzeerde even. Hij voelde zich weer fit genoeg om zijn weg te vervolgen. Bij Gasselte voelde de man een stekend en warm gevoel in zijn buik. Hij merkte niet dat zijn auto ongemerkt de verkeerde weghelft opreed. De man zei dat op dat moment 'bij hem het licht was uitgegaan'. Hij heeft niets gemerkt van het ongeval.

De rechter vindt de uitleg van de man uit De Punt geloofwaardig. Deze verklaring wordt bovendien ondersteund door een vrachtwagenchauffeur die het ongeval van dichtbij meemaakte. Hij zag dat de bestelbus uitweek en had op dat moment oogcontact met de bestuurder. De vrachtwagenchauffeur zag een afwezige blik in de ogen van de andere man. Direct na het ongeval zei de bestuurder van de bestelbus dat hij zich onwel voelde tijdens het rijden.

Inderdaad onwel