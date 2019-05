Ponybar in Gieten viert vijftigste verjaardag

Sinds drie jaar is Lisanne Hadderingh samen met haar man Henk Jan eigenaar van de zaak. "Van binnen is er eigenlijk weinig veranderd. We hebben een muur een kleurtje gegeven, maar verder is het nog steeds een bruin café."Er zit geen manege meer achter de kroeg, dat gedeelte van de boerderij is woonhuis geworden. Maar in die vijftig jaar is de Ponybar altijd een begrip gebleven. Hadderingh: "Het is hier altijd een feestje om de avond af te sluiten en nog een drankje te doen. Dat maakt het wel af. Het is altijd een gezellig feestje."En dat feestje gaan ze ook dit weekend vieren. Een lustrum van vijftig jaar is bijzonder, dus er is een uitgebreid programma opgesteld. "Morgen is er een reünie voor iedereen die ergens in de afgelopen vijftig jaar bij de Ponybar heeft gewerkt. En vanaf 17.00 uur is er een barbecue, dan is iedereen welkom. We gaan de avond en nacht in met een flink muziekprogramma", aldus de eigenaresse.