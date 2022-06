Sjaan op de Baan #2: Een bloedhete dag, dus tijd voor ijs, bier en tattoo's

Sjaan is weer terug op de baan! Na haar kennismaking in 2019 gaat Sjaan dit jaar weer met volle teugen genieten van de TT in Assen.

Het was vandaag hartstikke warm, dus heeft Sjaan ijsjes rondgebracht bij TT-camping De Haar. Daar was het al gezellig en de eerste biertjes werden genuttigd. Maar er kunnen nog een heel wat caravans en tenten bij. Morgen komen daar vast meer bij!

Verder heeft Sjaan gepolst of het TT-gevoel er al een beetje is. Dat gevoel begint zeker te komen, ook bij Rob Riper, de eigenaar van Hotel De Jonge in Assen. Verder worden de podia en buitenbars opgetuigd en klaargemaakt voor een dik feest! Het is nog een beetje de stilte voor de storm...