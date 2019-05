Trainer Nico Haak met Hoogeveen op jacht naar tweede titel op rij

En het geheim achter deze successen? "Normaal doen, houden van voetbal en het spel zo leuk en zo goed mogelijk proberen te spelen. We hebben een duidelijke speelstijl, goede afspraken met elkaar en veel individuele kwaliteit", zegt Haak.Koploper DEM heeft, met nog twee wedstrijden te gaan, één punt voorsprong op de Drenten. Saillant detail is dat de Hoogeveners de eerste onderlinge ontmoeting met 3-1 wisten te winnen. Volgend weekend is Alcides uit Meppel de laatste tegenstander voor de Hoogeveners in de reguliere competitie.Nico Haak werd twee seizoenen geleden aangesteld bij Hoogeveen. Het is een trainer met twee gezichten. Overdag praat hij een octaaf hoger dan 's avonds. Bij de jeugdopleiding van PEC Zwolle is hij coördinator van de elftallen onder dertien, veertien en vijftien jaar en is hij ook nog eens de trainer/coach van dat laatste elftal. Al met al een full-time baan.Drie keer per week richt hij zich 's avonds op Hoogeveen dat onder zijn leiding dus voor het tweede jaar op rij kampioen kan worden. "Voetbal is gewoon een heel belangrijk onderdeel van m'n leven. Ik heb er m'n werk van gemaakt. Ik wil me hier verder in ontwikkelen", verklaart Haak. "Ik heb ook de ambitie om m'n diploma coach betaald voetbal te halen. Niet dat ik mezelf meteen trainer in het betaalde voetbal zie worden. Maar ik heb wel de ambitie om m'n diploma te halen."Op z'n achttiende kwam Haak via het CIOS terecht bij de jeugdopleiding van FC Emmen. Hij was toen stagiair onder René Hake. Al met al werkte hij tien jaar voor de club. In 2011 vertrok hij naar Zwolle. Nu pendelt hij iedere dag tussen Emmer-Compascuum en Zwolle heen en weer, terwijl hij dichtbij de nieuwbakken eredivisionist in Drenthe woont. "De eerlijkheid gebied me te zeggen dat ik afgelopen seizoen in gesprek ben geweest met Emmen, maar we zijn er toen niet uitgekomen. Maar ik zou heel graag daar weer een keer willen werken", aldus Haak.Maar eerst staat het vizier van Haak op zondag gericht. De tweede supportersbus van tegenstander DEM is bijna gevuld staat op de website van de club te lezen. Hoogeveen kan een belangrijke stap richting de Derde Divisie zetten.De wedstrijd Hoogeveen - DEM is zondag vanaf 14.00 uur live te volgen via onze website rtvdrenthe.nl