100 miljoen om woningbouw in het Noorden te versnellen

Concreet

32 van de 70 voorstellen zijn zo ver uitgewerkt dat er al concrete afspraken zijn gemaakt tussen het Rijk en de regio's, melden de ministeries. "Over de andere 38 plannen is het streven in het najaar afspraken te kunnen maken."

In totaal heeft het Rijk bijna 60 miljoen euro toegekend aan de regio Groningen-Assen (RGA). In totaal werden er voor 18 RGA-projecten geld aangevraagd, vijf daarvan werden gehonoreerd. Naast Kloosterveen gaat er geld naar Noordenveld (2,75 miljoen) voor een fietstunnel en het verbeteren van de doorfietsroute en drie Groningse projecten. "Deze projecten voldeden aan de voorwaarden: binnen drie tot vijf jaar de eerste schop in de grond en minimaal 500 woningen. De overige 13 projecten (ook kleinschaligere) gaan op voor de tweede ronde in november", meldt RGA.

"Het is een mooi bedrag waarmee we sneller heel veel woningen kunnen bouwen, vooral in de steden", zegt voorzitter van Regio Groningen-Assen Mirjam Wulfse. "En er staat meer op ons wensenlijstje dat we bij het ministerie hebben ingediend. Ik verwacht dat het Rijk in de volgende ronde ook kleinere infraprojecten honoreert, want die zijn van belang voor een evenwichtige groei van onze regio. Niet iedereen wil immers in de stad wonen."

Meppel en Borger-Odoorn