Eerste TT Nacht van Assen gezellig druk: 40.000 man op de been

Een gezellige drukte op de eerste TT Nacht van Assen. Op een paar incidentjes na is de eerste avond van het TT Festival rustig verlopen. Directeur Sander ten Bosch van de Stichting TT Week Assen schat in dat er zo'n 40.000 man op de been was. "Helemaal goed", zegt hij.

Wel was er kritiek. Zo vonden veel feestgangers dat de muziek in de binnenstad veel te vroeg was afgelopen. "Het is jammer dat ze nu al stoppen, we hadden best nog even doorgewild met feesten. Maar eigenlijk best wel saai, dat het op deze manier al zo vroeg moet eindigen", klinkt het uit vele monden.

Uur eerder muziek uit

Voorgaande edities gingen de muziekoptredens tijdens de eerste nacht nog tot half drie door, nu stopte de muziek al om half twee en gingen de biertaps om twee uur dicht, waardoor het volk noodgedwongen om twee uur op huis aan moest. "Het is een bewuste keuze om een uur eerder te stoppen op deze eerste avond", zo zegt Ten Bosch, "omdat er ook steeds meer mensen in de binnenstad zijn komen wonen. Het past in de huidige tijd. Tot drie of vier uur 's nachts muziek in de binnenstad, dat kan niet meer."