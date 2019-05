Zakdoekjes en neusspray paraat: hooikoortspiek in aantocht

Daar bovenop bloeien ook de zuring en de weegbree in die periode, waar hooikoortspatiënten ook last van kunnen krijgen.Wageningen University, het Leids Universitait Medisch Centrum en Weeronline raden mensen met hooikoort aan hun medicijnen de komende weken af te stemmen op erg ongunstige condities. Niesbuien, hoesten, een snotterige neus en jeukende ogen behoren tot de klachten.De afgelopen weken was de concentratie graspollen in de lucht nog relatief laag. Het koude en droge weer remde de bloei van de grassen. Met het warmere weer in aantocht en de buien die af en toe vallen, zal de hoeveelheid grasstuifmeel in de lucht snel toenemen. Grassen bloeien tot ver in de zomer.Moeten we ons nu massaal overgeven aan weken van snotteren en oogwrijven? Niet perse, als je je dagelijkse routine wat aanpast. Weeronline heeft wat tips op een rijtje gezet om je hooikoortsklachten te verminderen:1. Gebruik op tijd en preventief je hooikoortsmedicijnen2. Douchen voor het slapen gaan, om pollen uit je haar te wassen. Zo blijft je kussen pollenvrij.3. Regelmatig kleding wassen om pollen te verwijderen.4. Houd ramen en deuren gesloten of gebruik pollenwerende horren.5. Gebruik een zonnebril, zodat het stuifmeel minder snel in je ogen kan komen.6. Vermijd lichamelijke inspanning in de buitenlucht.