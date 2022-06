Meppel krijgt bijna 30 miljoen euro van het Rijk om meer huizen te bouwen

Concrete plannen verwacht Van Ulzen na de zomer te presenteren, maar duidelijk is dat Meppel inzet op een fietstunnel bij de watertoren, een langzaam verkeersverbinding tussen Nieuwveense Landen en de binnenstad en beterde aansluiting van de N375 met de bebouwde kom. "De afgelopen jaren hebben we dit, samen met onze gemeenteraad, uitvoerig in kaart gebracht", aldus de wethouder. "Nu lijkt het er echt van te komen. Na de zomer komen we met een voorstel en wat mij betreft gaan we dan snel aan de slag met elkaar."

In de woningopgave wordt in Meppel naar Drenthe, maar ook naar de regio Zwolle gekeken. Regiovoorzitter Peter Snijders reageert daarom verheugd op het nieuws: "Dit is een flinke bijdrage. Geld vanuit het Rijk is hard nodig om in onze regio tot voldoende betaalbare en goed bereikbare woningen te komen. Hier hebben we ook hard voor gelobbyd want het gebrek aan betaalbare woningen in de regio is groot. Wij zijn vooral blij voor de huidige en toekomstige bewoners van deze gebieden, omdat we voor hen goede stappen kunnen maken."